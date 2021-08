José Serra pede licença ao Senado para tratar doença de Parkinson

O gabinete do senador José Serra (PSDB-SP) informou nesta terça-feira (10) que ele vai se licenciar do cargo pelos próximos quatro meses para realizar um tratamento médico. O político de 79 anos foi diagnosticado com a doença de Parkinson em estágio inicial, mas o texto ressalta que ele apresenta “bom estado de saúde”.

Além de iniciar o tratamento contra o Parkinson, Serra também vai aproveitar a licença para cuidar de um distúrbio do sono.

“O parlamentar encontra-se em bom estado de saúde, mas optou pelo afastamento para que seu suplente, José Aníbal, possa assumir, sem deixar a cadeira de senador por São Paulo em vacância durante o período do tratamento experimental. A decisão também evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do país”, afirma a nota.



José Serra foi internado no último dia 22 de junho, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, quando foi diagnosticado com covid-19. Ele apresentava quadro assintomático, mesmo assim cumpriu a quarentena na unidade.

Depois disso, no dia 6 de julho, o tucano ainda estava no hospital quando foi submetido a um cateterismo. Na ocasião, foi colocado um stent em uma das artérias do coração. Ele recebeu alta médica dias depois.

Com a licença do tucano, vai assumir o posto o primeiro-suplente José Aníbal (PSDB-SP). Ex- deputado federal, ele já havia substituído Serra quando ele assumiu o cargo de ministro das Relações Exteriores do governo Michel Temer (MDB).