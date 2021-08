As imagens de um caixão aberto no meio da pista que indignaram as redes sociais

Um caso inusitado se tornou notícia na Argentina no último fim de semana depois que um caixão caiu do carro fúnebre que era transportado no meio da rua.

De acordo com o portal 20 Minutos, o caixão caiu do carro devido a uma manobra que o motorista tentou realizar, sem sucesso, para evitar um buraco.

Em declarações, o motorista encarregado de carregar o caixão afirmou que tudo aconteceu porque a estrada estava em más condições. O incidente foi gravado e o vídeo se tornou viral nas redes sociais.

A cena do caixão e do cadáver causou indignação entre vários usuários do Twitter, que condenaram o acontecimento e a falta de respeito em um momento doloroso para os familiares do falecido.