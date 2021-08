Adolescente de 15 anos mata o próprio pai em condomínio no interior de São Paulo para defender a mãe

Um adolescente de 15 anos matou o próprio pai a tiros na última terça-feira (dia 3) em um condomínio em Valinhos, no interior de São Paulo. O crime teria ocorrido após o homem agredir a esposa, mãe do garoto.

A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço, um condomínio de alto padrão. Autoridades encontraram o corpo do empresário caído na garagem da casa, e o resgate confirmou o óbito no local.

A perícia também foi acionada. Algumas armas foram apreendidas na residência – a vítima as colecionava. O caso foi registrado na Delegacia de Valinhos.

Testemunhas teriam dito à polícia que o pai do garoto, além de agredir a mulher, também torturava psicologicamente a família.