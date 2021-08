Caixa sorteia Lotofácil e Quina; confira os resultados desta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (dia 2) o concurso 2297 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas pode levar para casa R$ 1,5 milhão.

Confira os números da sorte:

02 – 03 – 07 – 09 – 11

13 – 14 – 15 – 17 – 18

20 – 21 – 22 – 24 – 25

No sorteio do último sábado (dia 31), apenas um apostador levou o prêmio da Lotofácil. A aposta vencedora foi feita na cidade de Nova Santa Rosa, no Paraná, e o felizardo levou para casa R$ 1.211.207,69.

Outras 261 apostas acertaram 14 números e cada uma ganhou R$ 1.390,05.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.927 apostas que acertaram apenas 13 números.

Quina

Metro

Já a Quina, concurso 5621, pode pagar R$ 2,4 milhões ao sortudo que adivinhar as cinco dezenas da noite.

São elas:

15 – 41 – 49 – 56 – 61

Vinte e oito apostadores acertaram a quadra (quatro pontos) no sorteio do sábado e cada um ganhou um prêmio de R$ 15.923,06.

Foram premiados ainda 2.991 apostas que acertaram apenas três números, com R$ 224,15 cada.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, rolou o concurso 125 da Super Sete.

Os números foram:

2 – 1 – 7 – 3 – 5 -2 – 5

Ninguém acertou a faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 2,1 milhões para a quarta-feira (dia 4).

Três pessoas acertaram seis pontos e vão receber R$ 12.699,94 cada.

Já na faixa dos cinco acertos, 67 pessoas foram premiadas com R$ 812,36.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.