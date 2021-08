Preparem-se! Vem aí a Lotofácil da Independência com prêmio de R$ 150 milhões

A partir desta segunda-feira, as casas lotéricas de todo o país já começam a receber as apostas para a Lotofácil da Independência, um dos sorteios mais esperados do ano e também um dos maiores prêmios concedidos pela loteria.

A Lotofácil da Independência será sorteada no dia 11 de setembro (concurso 2.320), às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário de São Paulo.

O apostador que tiver a estrela brilhando o suficiente para acertar as 15 dezenas sorteadas pode levar para casa um prêmio digno de filmes de Hollywood: são R$ 150 milhões, o maior prêmio da história da Lotofácil.

É tanto dinheiro no bolso que se apenas um ganhador levasse toda a bolada e resolvesse investir em imóveis, por exemplo, compraria 250 apartamentos com valor médio de R$ 600 mil. Na poupança também daria um troco bom: R$ 366,9 mil de rendimento no primeiro mês.

LEIA TAMBÉM:

Como aposto na Lotofácil da Independência?

Para concorrer na Lotofácil da Independência, o apostador deve usar um volante específico para esse sorteio, disponível nas casas lotéricas. O preço da aposta é o mesmo dos sorteios regulares, R$ 2,50.

Além do prêmio diferenciado, a maior diferença com os sorteios regulares da Lotofácil é que esse sorteio especial não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as 15 dezenas sorteadas, o prêmio vai para os acertadores de 14 números, e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até 19h do dia 11 de setembro, em qualquer casa lotérica credenciada do país ou pelo canal Loterias Caixa.

Veja os números sorteados para a Super Sete desta segunda-feira

A Super Sete desta segunda-feira paga um prêmio de R$ 2 milhões ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira são:

2, 1, 7, 3, 5, 2, 5

O último sorteio da Super Sete ocorreu na sexta-feira passada, e apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, três apostas acertaram seis dezenas e cada uma ganhou R$ 11.937,61.