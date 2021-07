Prefeitura de São Paulo define datas para vacinar pessoas de 27 e 26 anos contra a covid-19; confira

A Prefeitura de São Paulo informou na noite desta sexta-feira (dia 30) que vai iniciar a vacinação contra a covid-19 para as pessoas de 27 anos na próxima quarta-feira (dia 4) e para os de 26 na quinta (dia 26).

O público da primeira faixa anunciada corresponde a 146.031 jovens. Já o segundo grupo compreende 146.544.

Veja como fica o calendário de vacinação na Capital:

Segunda-feira (dia 2): 28 anos

Terça-feira (dia 2): Repescagem para pessoas de 28 anos

Quarta-feira (dia 3): Abertura do grupo 27 anos

Quinta-feira (dia 4): Abertura do grupo 26 anos

Sexta-feira (dia 5): Repescagem para pessoas de 26 anos

Sábado (dia 6): Mutirão de busca ativa para segunda dose

Comprovante de residência

Todos os postos da Capital exigem comprovante de residência na hora de vacinar contra covid-19. O comprovante pode estar em nome do titular ou de parentes, mas neste segundo caso é necessário comprovar o parentesco com documentos.

O candidato à vacinação deverá apresentar ainda documento de identidade, de preferência CPF, e o cartão do SUS.

Pré-cadastro

Todos os candidatos à vacina contra covid-19 devem preencher o pré-cadastro no site Vacina Já. O preenchimento antecipado evita que necessite ser feito na hora da vacina, agilizando o atendimento e diminuindo as filas de espera. Os dados requeridos são nome, endereço, telefone, CPF e data de nascimento.

De Olho na Fila

O morador de São Paulo pode acompanhar em tempo real as filas nos postos de vacinação de toda a Capital e com isso escolher o melhor momento de se dirigir aos postos para imunização contra covid-19. Basta acessar o site De Olho na Fila. A ideia é evitar que as pessoas fiquem esperando em filas nas UBS e diminua o risco de contaminação.

