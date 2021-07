Temperatura começa a subir ‘levemente’ em São Paulo no fim de semana, aponta previsão

Depois de uma semana gelada em São Paulo, a temperatura na cidade começa a subir de forma tímida – mas, convenhamos, já é bom um começo. Segundo a previsão meteorológica do Climatempo, as mínimas de sábado (dia 31) e domingo (dia 1º) serão de 7ºC e 9ºC, respectivamente. A título de comparação, hoje a Capital marcou 4ºC.

Amanhã, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite contará com muitas nuvens. A máxima deve chegar aos 17ºC.

A umidade do ficará entre 43% e 78%.

Já no domingo, a máxima pode alcançar os 19ºC. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, assim como o dia anterior. A noite segue com muitas nuvens.

A umidade do ar varia entre 41% e 77%.

Ainda de acordo com a previsão, não há a menor chance de chuva tanto para sábado como para domingo.