Policial atira em homem após discussão sobre fezes de cachorro

Um policial federal aposentado atirou contra um homem após uma discussão sobre as fezes de um cachorro em Curitiba, no Paraná. O caso aconteceu no último domingo (dia 25), na praça do Paraná Clube.

Os dois teriam brigado porque o homem baleado não recolheu as fezes do cachorro dele. O policial chamou o dono do animal de “porco”.

Testemunhas disseram que a discussão foi acalorada e que viram o policial sacar a arma e efetuar o disparo.

A vítima foi levada para um hospital da cidade com ferimentos na mão e na perna. Já o policial foi levado para a Central de Flagrantes, mas, de acordo com a polícia, agiu em legítima defesa.