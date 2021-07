Tópico Galpões anuncia novas vagas; confira

A Tópico Galvão, empresa de infraestrutura flexível para armazenagem e cobertura, está com mais de 20 vagas de emprego abertas nas áreas comercial, financeiro, fábrica, logística, montagem e tecnologia da informação.

As oportunidades estão distribuídas por três Estados: São Paulo, Minas Gerais e Pará.

Quase em sua totalidade, as oportunidades são para o operacional e em caráter temporário. Os interessados podem se inscrever na plataforma Kenoby e selecionar as vagas.

Diante do atual cenário de pandemia, todo o processo seletivo é feito de forma remota. Na primeira fase, consultorias ajudam a avaliar os candidatos e, na etapa seguinte, os selecionados passam por uma validação final dos gestores de cada área.

A Tópico diz procurar profissionais flexíveis e que estejam em busca de desenvolvimento. Além disso, a empresa investe no estudo e no reconhecimento dos colaboradores.

Se interessou e acha que se encaixa no perfil? Clique aqui para ver detalhes de cada posição e se inscrever.

Sobre a Tópico

Fundada há mais de 40 anos, a Tópico atua no segmento de infraestruturas flexíveis. Com mais de 2,5 milhões de m² instalados, a empresa – que vende e aluga galpões flexíveis – contabiliza mais de 800 empresas em carteira.

Com fábrica própria e centro de distribuição localizados em Embu das Artes, em São Paulo, a empresa também possui filiais estratégicas pelo País: em São Paulo (capital), Contagem (MG), Simões Filho (BA) e Parauapebas (PA).

Em 2014, a Tópico teve seu controle adquirido pelo fundo de “Private Equity” Southern Cross Group, presente em seis países.

Dicas para um bom currículo

Reprodução

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.