Em publicação no Facebook, Bolsonaro volta a defender spray nasal contra a covid

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez publicação no Facebook na qual afirma que o spray nasal contra a covid-19 começou a ser produzido em Israel. Ele exibiu colagem de duas reportagens: uma diz que o governo foi ironizado por apostar fichas no medicamento e outra anuncia que o produto começou a ser comercializado em Israel.

Leia também:

Terminam hoje as inscrições para mais de 600 vagas de emprego para pessoas com deficiência em SP

Presas 884 pessoas em operação que combate crimes contra crianças

Bolsonaro passa bem e segue sem previsão de alta, diz boletim médico

O post ocorre após vídeo em que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello se reúne intermediadores para compra de doses da vacina Coronavac. Em depoimento à CPI da Covid, o militar havia afirmado que, por questões éticas, não participou de negociações com empresas produtoras de imunizantes. O registro do encontro, no entanto, desmente o relato.

Bolsonaro segue internado sem previsão de alta no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde se recupera de obstrução intestinal sob os cuidados de seu médico particular, Antônio Luiz Macedo, que o operou seguidas vezes após a facada em setembro de 2018. De acordo com boletim da Secretaria Especial de Comunicação do Planalto (Secom), o presidente tem apresentado melhora e já retirou sonda nasogástrica.