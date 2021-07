Terminam hoje as inscrições para mais de 600 vagas de emprego para pessoas com deficiência em SP

A Prefeitura de São Paulo recebe até esta sexta-feira (dia 16) inscrições para a 10ª edição do Contrata SP – Pessoa com Deficiência. Os interessados nas vagas devem acessar o site até as 18h.

O primeiro mutirão de emprego deste ano para pessoas com deficiência ocorrerá em formato híbrido, por conta da pandemia. A ação será desenvolvida em duas unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, Central e Interlagos), com os candidatos pré-selecionados e agendados para os dias 23 e 26 de julho, das 9h às 17h.

A Prefeitura informou que já contabiliza mais de 900 inscritos em apenas uma semana de cadastros on-line. Ao todo, 28 empresa disponibilizam oportunidades exclusivas PCDs.

O Contrata SP conta com oportunidades em áreas como serviço, comércio, saúde, entre outras. As vagas são para profissionais com escolaridade do fundamental ao superior, com chances para candidatos sem experiência, e em cargos como enfermeiro, farmacêutico, operador de telemarketing, caixa, entre outras.

No atendimento presencial os candidatos poderão ter contato com equipes de recrutadores de empresas que estarão nas unidades do Cate.