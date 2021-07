SP: abertas inscrições do curso de auxiliar administrativo para pessoas com deficiência

As inscrições do curso remoto de auxiliar administrativo para pessoas com deficiência estão abertas em São Paulo. Os interessados em realizar a atividade, totalmente gratuita, devem preencher o formulário pela internet até o dia 30 de julho.



As aulas começam dia 10 de agosto. O curso terá uma carga horária de 60 horas, divididas em 12 dias, totalizando 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. O material é acessível com interpretação de Libras e material adaptado.

O curso, que é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Centro Paula Souza, com o apoio do Centro de Tecnologia e Inovação, pode ser feito apenas por maiores de 18 anos.

Segundo a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência, atualmente, há cerca de 810 mil pessoas com algum tipo de deficiência só na cidade de São Paulo.

Já dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, em 2020, 7,5 mil pessoas com deficiência foram admitidas por empresas na capital paulista. Porém, 10,3 mil foram desligadas, o que gera um saldo negativo de mais de 2 mil pessoas com deficiência fora do mercado de trabalho.