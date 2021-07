Inadimplentes devem, em média, quase R$ 4 mil cada

O valor médio de cada dívida dos brasileiros já ultrapassa o salário mínimo, de R$ 1.100, alcançando em maio R$ 1.162,43. Entre os que têm débitos em atraso, a dívida é em média de R$ 3.937,98. Os dados fazem parte do mapa traçado mensalmente pela Serasa, empresa de análise de concessão de crédito.

O levantamento mostra 62,56 milhões de inadimplentes no país, localizados em peso nos estados de São Paulo (15 milhões), Rio de Janeiro (6 milhões) e Minas Gerais (5,9 milhões).

Pendências com bancos e cartão de crédito lideram entre as principais dívidas, responsáveis por 29,7% delas, seguidos por serviços de utilidade, como fornecimento de água e luz, com 22,3% e o varejo, com está alimentação e roupas, por exemplo, com 13%.

De acordo com dados do Banco Central divulgados neste mês, 58% da renda anual dos brasileiros está comprometida por dívidas, valor impactado principalmente por financiamentos imobiliários.