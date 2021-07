Vídeo: jovens descem a Imigrantes em carrinhos de rolimã em alta velocidade

Motoristas que desciam a rodovia dos Imigrantes nesta quarta-feira não acreditaram quando notaram que um carrinho de rolimã passava por eles em altíssima velocidade.

No vídeo, é possível ver quando os carrinhos de rolimã ultrapassam os carros dentro de um dos túneis da rodovia, que liga São Paulo à Baixada Santista.

De acordo com a Ecovias, um grupo de jovens foi flagrado descendo a serra na altura do km 53 depois da 23h, sentido Santos. Eles ocuparam a pista da direita e em alguns trechos chegaram a velocidades maiores do que a permitidas para os automóveis que trafegavam na estrada.

Para garantir a segurança na rodovia, a concessionária optou por escoltar o grupo até o trecho de Cubatão, onde eles se dispersaram.

A prática, segundo a Ecovias, colocou em risco a vida dos jovens e também de todos os motoristas que trafegavam pelo trecho da a Imigrantes, por isso encaminhou as imagens gravadas pelas câmeras de segurança para a polícia, para averiguação e punição dos envolvidos.

Entretanto, o Código Brasileiro de Trânsito não prevê nenhum tipo de punição ou proibição para o tráfego de carrinhos de rolimã em rodovias, portanto não é proibido ou passível de punição.