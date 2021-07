Milhares de vacinas vencidas da AstraZeneca foram aplicadas no Brasil; São Paulo recebeu lote

Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a covid-19 foram aplicadas no País. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde e foram relevados nesta sexta-feira (dia 2) pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

A cidade que mais usou os imunizantes fora do prazo foi Maringá, no Paraná. O município vacinou 3.536 pessoas com o produto vencido.

Leia também:

Consumo de álcool aumenta na pandemia, revelam pesquisas; hábito piora a ansiedade e a qualidade do sono

Confira o sorteio da Super Sete desta sexta-feira; loteria pode pagar R$ 300 mil

Em seguida vem Belém (Pará), com 2.673, São Paulo (São Paulo), com 996, Nilópolis (Rio de Janeiro), com 852, e Salvador (Bahia), com 824. Outras cidades aplicaram menos de 700 vacinas vencidas.

Como checar

O lote da vacina aplicada pode ser conferido na carteira de vacinação.

Os lotes vencidos são os seguintes:

4120Z001

4120Z004

4120Z005

CTMAV501

CTMAV505

CTMAV506

CTMAV520

4120Z025

Caso você tenha recebido vacina da AstraZeneca fora do prazo seguro para aplicação, procure um posto de saúde com sua carteira de vacinação.

O Ministério da Saúde afirma que “caso alguma vacina seja administrada após o vencimento, essa dose não deverá ser considerada válida, sendo recomendado um novo ciclo vacinal, respeitando um intervalo de 28 dias entre as doses”. Segundo a Pasta, “o vacinado deverá ser acompanhado pela Secretaria de Saúde local”.