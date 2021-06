Veja os números do sorteio da Super Sete desta quarta-feira

A Super Sete reserva um prêmio de R$ 200 mil para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete são:

2, 1, 0, 6, 9, 4, 0

No sorteio de segunda-feira, não houve acertadores para a faixa principal de sete dezenas. Um apostador acertou seis números e ganhou R$ 24.843,63. Também foram premiados 549 apostadores que acertaram a faixa de cinco números e cada um ganhou R$ 806,61.

Os números sorteados para a Super Sete nesta na segunda-feira foram: 7, 0, 4, 1, 3, 9, 4.

Mega-Sena não tem ganhadores

Nenhum apostador acertou as seis dezena sorteadas para a Mega-Sena nesta terça-feira (29), de acordo com a Caixa, e para o sorteio da quinta-feira, o prêmio para quem cravar as seis dezenas é de R$ 22 milhões.

Nesta semana, além do sorteio de terça-feira, haverá um sorteio na quinta-feira e outro no sábado.

Nesta terça, ninguém acertou as seis dezenas, mas trinta e dois apostadores fizeram a quina e cada um deles ganhou R$ 44.062,03. A Mega pagou ainda R$ 860,79 para 2.340 apostas que fizeram quatro pontos.

Clique aqui e veja os números sorteados para a Mega-Sena nesta terça-feira.

As apostas para o sorteio de quinta-feira podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de 18 anos. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50.