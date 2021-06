Mega-Sena sai para São Paulo

Um apostador da cidade de São Paulo vai levar para casa os R$ 2,78 milhões do sorteio desta quarta-feira da Mega-Sena, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Caixa, o sortudo apostou um volante com oito números um uma casa lotérica de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Não foi por falta de concorrência que o paulistano ganhou sozinho esse prêmio. O sorteio teve mais 47 apostas que tiraram uma ‘fininha’ do prêmio principal. Eles acertaram a quina e cada um ganhou R$ 32.152,36.

A Mega-Sena teve ainda 2.151 apostadores que fizeram a quadra no sorteio desta quarta-feira e também foram premiados com R$ 1.003,62 cada.

A Mega volta no próximo sábado, com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas em todo o país, ou pelo site Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de idade. A aposta simples custa R$ 4,50.

Super Sete acumula pela 23ª vez

Metro World News

Pelo 23º sorteio consecutivo, nenhum apostador consegue acertar as sete dezenas premiadas da Super Sete, a mais nova loteria da Caixa Econômica Federal.

O próximo sorteio da loteria será realizado na sexta-feira, a partir das 15h, e o apostador que desvendar os sete números mágicos vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões, de acordo com a Caixa.

No sorteio desta quarta, apenas três apostadores acertaram a sena no sorteio da Super Sete e cada um deles ganhou R$ 14.522,86

As apostas para a Super Sete de sexta-feira podem ser feitas em qualquer casa lotérica até momentos antes do sorteio, que ocorre a partir das 15h. A aposta simples, com sete dezenas, custa R$ 2,50.