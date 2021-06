Super Sete 108: veja os números sorteados nesta quarta-feira

O concurso 108 da Super Sete deve pagar nesta quarta-feira um prêmio de R$ 3,1 milhões para quem acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta quarta-feira são:

0, 5, 5, 6, 9, 9, 6

No sorteio de segunda-feira, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, dois apostadores acertaram seis das sete dezenas sorteadas e levaram para casa R$ 22.677,20 cada um.

A Super Sete pagou ainda R$ R$ 1.117,10 para 58 apostas que acertaram apenas cinco números.

Quer tenta a sorte na Quina de São João?

No próximo sábado (dia 26), a Caixa vai sortear um dos maiores prêmios do ano na Quina de São João. O apostador que tiver sorte suficiente para acertar as cinco dezenas do sorteio deve levar para casa um prêmio de R$ 190 milhões.

Ao contrário das demais loterias, a Quina de São João não acumula. Se nenhum apostador acertar as cinco dezenas, o prêmio será concedido para quem fizer a quadra, e assim por diante.

O preço da aposta na Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta normal, R$ 2. As lotéricas estarão recebendo as apostas até 19h do dia 26. Às 20h, começo o tão aguardado sorteio que deve fazer um novo milionário.