Vestibular da Fatec: prazo para inscrição acaba na sexta-feira

Estudantes interessados em prestar o vestibular da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de São Paulo têm até a próxima sexta-feira (dia 11) para efetuarem suas inscrições.

A Fatec oferece para o segundo semestre de 2021 18.160 vagas em 84 cursos de graduação na área da tecnologia.

Neste ano, devido à pandemia de coronavírus, não haverá prova presencial ou online e a seleção será feita pelo histórico escolar do candidato, levando em conta a média das notas de português e matemática do segundo ano do ensino médio.

De acordo com a Fatec, até as medidas de isolamento social sejam flexibilizadas, os cursos serão ministrados de forma remota ou híbrida.

A lista de inscrições deferidas será publicada no próximo dia 16, a partir das 15h.

Mais informações podem ser obtidas no Manual do Candidato, que está disponível no site.