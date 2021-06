Empresa de investimentos abre mais de 30 vagas de emprego no interior de São Paulo

O Grupo Ethimos, empresa de investimentos com sede em Campinas, no interior de São Paulo, abriu 34 vagas de emprego. Dezoito delas oferecem oportunidade de trabalho também em outras cidades.

Confira as vagas disponíveis:

Assessor de investimentos para pessoa física – 18 vagas para PJ ou autônomos em Piracicaba, Limeira, Rio Claro, São Paulo, Sorocaba, Botucatu, Ribeirão Preto e Marília;

– 18 vagas para PJ ou autônomos em Piracicaba, Limeira, Rio Claro, São Paulo, Sorocaba, Botucatu, Ribeirão Preto e Marília; Assessoria de investimentos para empresas – 9 vagas para PJ ou autônomos;

– 9 vagas para PJ ou autônomos; Consultor de planejamento patrimonial – 3 vagas para PJ ou autônomos; ;

– 3 vagas para PJ ou autônomos; ; Coordenador de recrutamento e seleção – 1 vaga;

– 1 vaga; Analista de marketing (social media) – 1 vaga;

– 1 vaga; Analista de customer experience – 1 vaga;

– 1 vaga; Assistente de novos negócios – 1 vaga.

Nas vagas para contratação na modalidade PJ (pessoa jurídica) também há possibilidade de negociação do local de trabalho.

Para as vagas de assessor de investimento é necessário o certificado da Ancord (Associação Nacional das Corretoras de Valores).

Os candidatos interessados podem se cadastrar pelo o site da empresa.

Vagas em bantech

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas

O Digio, bantech de serviços financeiros, está com vagas abertas nas áreas de tecnologia, produtos, crédito e UX. Ao todo, são 25 vagas para cargos que vão desde de estágio até coordenação. Há também oportunidades para o programa de estágio Vital+Idade, que recruta estagiários acima de 45 anos.

Entre os benefícios estão assistência médica e odontológica com ortodontia, seguro de vida, auxílio creche, vale-alimentação, vale-refeição, cesta de Natal, previdência privada, Gympass, Licença Paternidade estendida e PLR (Participação nos Lucros e Resultados).

A bantech também oferece reembolso de pedágio, estacionamento, fretado e combustível para cargos de especialistas em diante para deslocamento.

Por conta da pandemia, os funcionários estão trabalhando no esquema home office e é disponibilizado auxílio psicológico e nutricionista por meio de telemedicina.

Na sede da empresa, em Barueri (São Paulo), há ambulatório, cafeteria e happy hours mensais, ainda que remotos neste momento.

Para saber mais e se inscrever, os interessados devem acessar o site da empresa.

Quer montar um bom currículo? Se liga nessas dicas

É fundamental contar com um bom currículo na hora da seleção. É ele quem, em um primeiro momento, irá te diferenciar dos demais candidatos.

Veja abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.