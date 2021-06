Quina acumula de novo; Lotofácil sai para MG

A Quina voltou a acumular no sorteio desta segunda-feira e agora o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 6,2 milhões.

Quem quiser apostar a sorte no sorteio desta terça-feira tem até 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas ou no canal eletrônico Loterias Caixa.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No sorteio desta segunda-feira, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, oitenta e quatro apostas acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 7.593,98.

O terno foi acertado por 5.750 apostas e cada uma delas levou para casa R$ 166,82.

Os números sorteados nesta segunda-feira foram:

17, 37, 38, 51, 56

Apostador de MG leva prêmio da Lotofácil

Metro World News

Um apostador de Uberlândia, em Minas Gerais, foi o único ganhador do sorteio da Lotofácil desta segunda-feira, levando para casa um prêmio de R$ 1.830.424,77.

Além do felizardo ganhador, outras 189 apostas acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e ganharam prêmios individuais de R$ 2.030,68

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 17.826 apostas que acertaram apenas 13 números.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira:

02, 06, 11, 12, 14

15, 16, 17, 18, 19

21, 22, 23, 24, 25

Lotomania sorteia R$ 2,1 milhões

Reprodução

Hoje também tem sorteio da Lotomania, que conta com um prêmio acumulado de R$ 2,1 milhões para quem conseguir acertar as 20 dezenas sorteadas a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O último sorteio da Lotomania foi realizado na sexta-feira passada, quando ninguém levou o prêmio principal, mas seis apostadores fizeram 19 pontos e cada um deles ganhou R$ 41.499,09.

A Lotomania também premiou apostadores que acertaram somente 18 números. Foram setenta e sete e cada um deles ganhou R$ 2.021,06.