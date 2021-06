Pai que torturava filho com choques elétricos é preso em Goiás

Detalhes de crueldade relatados por um garoto de 8 anos levou a polícia a prender um homem de 25 anos em Goiânia nesta segunda-feira por crimes de tortura.

Mostrando as costas com diversas cicatrizes, o garoto contou à polícia que seu pai descascava o fio, ligava à tomada e dava choques elétricos em seu corpo, principalmente nos braços, barriga, pernas e pés. Muitas vezes, os choques eram iniciados pelas unhas, que foram parcialmente arrancadas por seu torturador.

As sessões de tortura não paravam por aí. O menino disse à policia também que seu pai o acordava de madrugada e fazia sessões de afogamento em um balde, e depois o espancava com um fio.

A história da criança deixou a polícia perplexa e motivou o pedido de prisão preventiva do acusado diante da gravidade dos crimes e do risco à vida da vítima e de duas outras crianças que moravam com eles.

O acusado não teve o nome divulgado, mas já possuía passagem pela polícia por crime contra a honra. Ele permanece preso e aguarda julgamento.