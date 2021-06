Lotofácil e Quina: saiba mais sobre o sorteio desta segunda-feira

Nesta segunda-feira tem sorteio da Lotofácil e Quina a partir das 20h e da Super Sete, às 15h, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

A Quina deve pagar nesta segunda-feira para quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio acumulado de R$ 5 milhões, já que ninguém levou o dinheiro do prêmio principal no sábado.

As dezenas sorteadas no sábado foram:

04, 22, 32, 64, 74.

Quarenta e nove apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 11.606,75. O terno foi feito por 5.036 apostas, que receberam prêmios individuais de R$ 169,82.

As apostas na Quina desta segunda-feira podem ser feitas até 19h, nas casas lotéricas. A aposta mínima custa R$ 2.

Lotofácil paga R$ 1,5 milhão

Após sair para dois apostadores no sábado, um deles de Santos, no litoral de São Paulo, que ganharam, cada um, R$ 645.840,79, a Lotofácil desta segunda-feira (7) retoma o prêmio básico de R$ 1,5 milhão.

O sorteio será realizado a partir das 20h, então o apostador tem até 19h para fazer sua fezinha em uma das casas lotéricas espalhadas pelo país ou pelo site do Loterias Caixa, o canal eletrônico oficial.

Para apostar pelo canal eletrônico, o apostador deve ter mais de 18 anos e a aposta mínima custa R$ 30.

Na casa lotérica, a aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 2,50.

Sorteio de Sábado da Lotofácil

No sábado, a Lotofácil premiou também 195 apostas que acertaram apenas 14 números e cada um deles ganhou R$ 1.388,90.

As dezenas sorteadas pela Caixa para a Lotofácil de sábado são:

01 – 02 – 04 – 06 – 07

08 – 10 – 11 – 12 – 13

14 – 16 – 17 – 23 – 25

Acumulada, Super Sete paga R$ 2 milhões

O sorteio da Super Sete desta segunda-feira (7) promete pagar R$ 2 milhões para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da loteria foi na sexta-feira e também não teve ganhadores. Apenas 1 apostador chegou perto do prêmio principal, acertando seis números. Ele ganhou R$ 33.349,82.

Outros cinqüenta e quatro apostadores fizeram a quina e levaram para casa R$ 882,27 cada.

A Super Sete pagou ainda R$ 59,47 para 801 apostas que acertaram quatro números.

As dezenas sorteadas para a Super Sete na sexta-feira foram:

7, 5, 8, 3, 8, 4, 0