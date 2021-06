São Paulo começa a vacinar grávidas acima de 18 anos sem comorbidades

A cidade de São Paulo começa a vacinar contra covid-19 as mulheres grávidas e puérperas (que tiveram filhos nos últimos 45 dias) acima de 18 anos, sem comorbidades, nesta segunda-feira.

As gestantes e puérperas que forem se vacinar devem apresentar nas unidades de saúde um pedido do médico para que essa pessoa seja vacinada. Esse grupo deve receber doses do imunizante CoronaVac e Pfizer, já que a AstraZeneca não é recomendada para gestantes.

Além de São Paulo, São Bernardo do Campo e Campinas iniciam a imunização das gestantes sem comorbidades nesta segunda-feira.

No calendário do governo estadual, o grupo das gestantes sem comorbidades começa a ser vacinado no dia 10 de junho (quinta-feira).

Mães que possuam comorbidades e que estejam amamentando bebês de até u m ano na Capital também podem receber a vacina contra covid-19. Para isso, basta apresentar a certidão de nascimento do bebê e um atestado de comorbidade ao posto de saúde.

Começam a ser imunizadas também nesta segunda-feira pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes com idade entre 18 e 29 anos, um público estimado de cerca de 550 mil pessoas.