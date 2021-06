Lotofácil: Apostador de Santos leva prêmio deste sábado

Um apostador da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, e outra aposta feita pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal dividiram o prêmio da Lotofácil deste sábado. Cada um deles ganhou R$ 645.840,79.

Clique e confira os números sorteados para a Lotofácil deste sábado.

No sorteio de sábado, 195 apostas acertaram 14 dezenas e ganharam prêmios individuais de R$ 1.388,90.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.510 apostas que acertaram apenas 13 dos 15 números sorteados.

Nesta segunda-feira, a Lotofácil vai sortear um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h e o volante simples custa R$ 2,50. O sorteio começa às 20h.

Quina desta segunda paga R$ 5 milhões

A Quina, ao contrário da Lotofácil, não teve ganhadores no sorteio e sábado. Nesta segunda, o prêmio acumulado para quem acertar as cinco dezenas será de R$ 5 milhões, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina foram 04, 22, 32, 64, 74.

Quarenta e nove pessoas acertaram a quadra e cada um delas ganhou um prêmio individual de R$ 11.606,75.

Na faixa do terno, 5.036 apostas dividiram R$ 169,82.