Veja o prêmio da Lotofácil e da Quina para o sorteio deste sábado

O concurso 2243 da Lotofácil tem um prêmio para este sábado (29) estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

No sorteio desta sexta-feira, apenas um apostador levou o prêmio principal, de R$ 2.655.495,83. A aposta foi feita pelo canal eletrônico, por isso não é possível determinar de onde é o apostador.

Além do grande premiado, mais 458 apostadores acertaram quatorze números e ganharam, cada um, R$ 1.202,11.

Também foram premiadas 11.971 apostas que acertaram treze dos quinze números sorteados.

Os números sorteados nesta sexta-feira foram:

03 – 04 – 05 – 08 – 09

10 – 11 – 12 – 16 – 17

19 – 20 – 21 – 22 – 25

Ninguém ainda conseguiu quebrar a sequência de sorteios acumulados da Quina e para este sábado a loteria promete pagar um prêmio de R$ 6,5 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas.

O sorteio vai ser realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A aposta simples da Quina, que pode ser feita até 19h, custa R$ 2.

No sorteio desta sexta-feira, apesar de nenhuma aposta ter conseguido os cinco números mágicos da sorte, não foram poucos os apostadores que chegaram bem perto de abocanhar o prêmio. Cem apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 5.949,26.

Levaram prêmios para casa também 6.589 apostas que acertaram apenas 3 números, e cada um ganhou R$ 135,77.

Como funcionam os sorteios da Lotofácil e Quina



Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Quer tentar novamente? As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do país ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.