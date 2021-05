Mega-Sena milionária sorteia maior prêmio do ano neste sábado

O apostador que acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 20h deste sábado pela Caixa Econômica Federal não precisará mais se preocupar com dinheiro. O concurso 2376 da Mega-Sena vai pagar o maior prêmio do ano, R$ 100 milhões.

É tanto dinheiro que se o um só ganhador resolvesse aplicar a bolada na poupança, que está longe de ser a melhor aplicação do mercado, levaria para casa um rendimento inicial de R$ 159 mil.

Na quarta-feira, a loteria acumulou, mas 144 apostadores quase se tornaram milionários. Eles acertaram 5 dezenas e cada um levou para casa um prêmio de R$ 42.488,96.

Foram milhares de apostas que tentaram decifrar os números mágicos neste sorteio e 8.909 delas acertaram 4 números e levaram para casa uma premiação de R$ 981,09.

Os números sorteados na quarta-feira foram:

02, 06, 44, 46, 53, 58

O sorteio da Mega-Sena milionária deste sábado ocorre a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h. O apostador pode optar em apostar diretamente nas casas lotéricas, no site loterias Caixa ou pelo aplicativo Loteria Caixa.

Dupla Sena sorteia R$ 3,2 mil

A Dupla Sena vai sortear neste sábado um prêmio de R$ 3,2 mil, de acordo com dados do site da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples da Dupla Sena, com seis dezenas para cada sorteio, custa R$ 2,50.

Na última quinta-feira, o primeiro sorteio da loteria teve o prêmio acumulado, mas um apostador da cidade de Cocal de Telha, no Piauí, levou o prêmio do segundo sorteio, de R$ 59.610,61.

Os números sorteados foram:

1º Sorteio

05, 13, 20, 24, 26, 47

2º Sorteio

02, 18, 25, 33, 39, 46

Foram premiados ainda 12 apostas do primeiro sorteio que acertaram 5 números, e cada uma delas levou R$ 4.515,96, e 11 apostas do segundo, com R$ 4.433,85 cada.