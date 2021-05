Caixa sorteia Lotofácil; confira esta e outras loterias da noite

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (dia 11) o concurso 2227 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas pode levar para casa prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão.

Confira aqui:

02 – 03 – 07 – 08 – 09

10 – 11 – 12 – 15 – 17

20 – 21 – 22 – 23 – 24

A Lotofácil de ontem saiu para quatro apostadores. Cada um recebeu a bolada de R$ 749.346,18. Eles são de União dos Palmares (AL), Alagoinha (BA), Feira de Santana (BA) e Macaé (RJ).

Além dos quatro sortudos, a loteria pagou R$ 1.845,18 para 352 apostadores que acertaram 14 dezenas.

Foram premiadas ainda as apostas que acertaram apenas 13 números, nada menos do que 12.632 pessoas. Cada uma delas ganhou o humilde prêmio de R$ 25.

Veja aqui o resultado da Lotofácil de segunda-feira.

Quina

Hoje também foi noite de Quina. O concurso 5561 pode pagar R$ 700 mil àquele que adivinhar as cinco bolas que saíram do globo.

Veja o resultado:

25 – 40 – 61 – 69 – 78

Um jogador levou sozinho o prêmio da Quina que foi sorteado na última segunda-feira (dia 10), no valor de de R$ 735.139,85.

Outras 40 apostas acertaram a quadra (quatro pontos) e receberam prêmios individuais de R$ 9.976,90.

Apostadores que acertaram o terno (três dezenas) também receberam premiação. Foram 3.341 apostadores e cada um ganhou R$ 179,62

Os números sorteados na ocasião foram 32, 55, 56, 62, 63.

Lotomania

A Lotomania, por sua vez, pode pagar R$ 500 mil ao acertador das 20 dezenas da noite. O concurso é o de número 2177.

Vamos conferir os números:

06 – 07 – 08 – 24 – 29

31 – 34 – 36 – 43 – 50

51 – 52 – 57 – 65 – 68

87 – 88 – 91 – 96 – 97

Na última sexta-feira (dia 7), um apostador de Belo Horizonte (Minas Gerais) ganhou sozinho R$ 9.163.623,63.

Outras 14 apostas que acertaram 19 pontos receberam prêmios individuais de R$ 36.017,15.

Quem marcou 18 dezenas – 179 apostas – ficou R$ 1.760,62 mais rico.

Veja as dezenas do último sorteio da Lotomania.

Dupla Sena

A Dupla Sena, concurso 2221, pode pagar R$ 1,6 milhão nesta noite. Já pensou?

Veja as sequências da sorte:

1º sorteio: 11 – 30 – 31 – 35 – 37 – 50

2º sorteio: 06 – 10 – 31 – 35 – 38 – 39

No sábado passado (dia 8), não houve ganhadores das faixas principais da Dupla Sena.

Contudo, o primeiro sorteio pagou R$ 5.387,07 a 10 pessoas que adivinharam cinco números e R$ 110,53 a 557 apostas que marcaram quatro dezenas.

O segundo sorteio teve 17 ganhadores da quina (cada um recebeu R$ 2.851,98) e 811 da quadra (cada um recebeu R$ 75,91).

Perdeu o último sorteio? Recupere aqui.

Como funcionam os sorteios da Caixa?

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã, quarta-feira (dia 12), correm os sorteios da Lotofácil, Quina e Super Sete. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.