A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (dia 8) prêmio estimado no valor de R$ 20 milhões do concurso 2370 da Mega-Sena, especial do Dia das Mães. Já pensou levar essa bolada?

Confira o resultado:

07 – 31 – 37 – 42 – 44 – 56

Na última quinta-feira (dia 6), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Na ocasião, o valor a ser angariado girava em torno de R$ 2 milhões. A enorme diferença dos dois prêmios – o de quinta-feira e o de hoje – pode ser explicada. Para este sábado, havia um resquício de premiação acumulada para o próximo sorteio final 0, de R$ 16.520.136,74. Esse valor foi somado ao prêmio principal acumulado.

Ainda sobre o último concurso, 47 pessoas marcaram cinco dezenas e receberam R$ 30.966,61 cada.

Outras 3.447 apostas fizeram quatro pontos e receberam prêmio individuais de R$ 603,18.

Os números sorteados na quinta-feira foram: 04 – 09 – 17 – 19 – 37 – 60.

Lotofácil

Além da Mega-Sena especial, hoje foi dia de Lotofácil. O concurso 2225 pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas.

Veja o resultado aqui:

02 – 03 – 04 – 07 – 08

09 – 10 – 11 – 13 – 17

19 – 21 – 22 – 23 – 25

Na última sexta-feira (dia 7), a Lotofácil deixou três pessoas milionárias. Todos os sortudos são do Estado de São Paulo – um da Capital, um de Cotia e outro de São Bernardo do Campo. Cada um deles levou para casa R$ 1.029.613,71.

Outras 593 apostas “bateram na trave”, acertando 14 pontos. Por isso, receberam R$ 862,45.

Quem fez 13 pontos ganhou prêmio de apenas R$ 25. Foi o caso de 18.625 pessoas.

Veja aqui como foi o sorteio de ontem.

Quina

Já a Quina, concurso 5559, sorteou nesta noite prêmio no valor de R$ 700 mil.

Veja a sequência da sorte:

02 – 21 – 34 – 52 – 72

Ainda ontem, uma pessoa levou, sozinha, o prêmio principal. O sortudo é de São João do Paraíso, em Minas Gerias. Ele ganhou R$ 2.697.455,32.

Além dele 270 apostadores receberam R$ 2.072,15 por terem feito a quadra (quatro acertos).

Já o terno (três acertos) pagou R$ 112,67 a 7.467 apostas.

Os números sorteados ontem foram: 11 – 20 – 22 – 34 – 44.

Dupla Sena

A Dupla Sena, concurso 2220, sorteou nesta noite prêmio estimado em R$ 1,4 milhão.

Confira:

1º sorteio: 03 – 08 – 20 – 35 – 43 – 44

2º sorteio: 06 – 09 – 13 – 25 – 35 – 44

Na última quinta-feira, ninguém acertou as faixas principais de ambos os sorteios.

No primeiro, porém, oito pessoas levaram R$ 5.874,49 por terem acertado cinco dezenas e outras 605 receberam R$ 88,77 pela quadra.

O segundo concurso pagou R$ 10.574,08 a quatro apostadores que fizeram a quina e R$ 145,95 a 368 que acertaram quatro das dezenas.

Perdeu os sorteios? Recupere aqui.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Na segunda-feira (dia 10) correm os sorteios da Lotofácil, Quina e Super Sete. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Boa sorte!