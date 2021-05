Jogadora do Palmeiras se desculpa após dizer que Paulo Gustavo ‘foi para o inferno’; veja vídeo

Chú Santos, atacante do Palmeiras, causou polêmica após fazer comentários homofóbico sobre a morte do ator e humorista Paulo Gustavo. Após a repercussão negativa, ela publicou um vídeo no qual pede desculpas.

Em um post no Facebook sobre o falecimento do ator e do cantor gospel Irmão Lázaro, também vítima da covid-19, a atleta escreveu: ‘Blz, morreram pelo mesmo vírus, a diferença é: que um Lázaro foi para o céu e Paulo Gustavo para o inferno.”

Chú recebeu uma série de críticas nas redes sociais. Atletas do futebol feminino desaprovaram o comentário.

Como dizem né: Jesus é legal pra caramba, o que fode é o fã clube — Ary Borges (@_aryborges) May 9, 2021

Ciente da polêmica, a jogadora fez um pedido público de desculpa.

A fala homofóbica chegou a ser criticada também pelo apresentador da Band Neto. Na última segunda-feira (dia 10), no programa Baita Amigos, do BandSports, ele pediu que tanto o Palmeiras como a Seleção Brasileira rompessem os contratos com a atleta, a quem chamou de “imbecil” e “idiota”.

O time alviverde se manifestou sobre o caso nas redes sociais, afirmando o que assunto foi tratado internamente.

A atleta Chú se manifestou de maneira equivocada em sua rede social, reconheceu o erro e prontamente se desculpou.



O assunto foi tratado internamente e a atleta foi orientada para adequação de seu comportamento. — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 9, 2021

A luta de Paulo Gustavo

Paulo Gustavo morreu na última terça-feira (dia 4), aos 42 anos. Ele estava internado desde o dia 13 de março no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No domingo anterior (dia 2), o quadro de saúde do ator se agravou consideravelmente. Ele sofreu uma embolia pulmonar. Horas antes, porém, chegou a interagir com o marido, o dermatologista Thales Bretas, e com os médico.

Durante o tempo de internação, Paulo Gustavo chegou a submetido a um tratamento conhecido como Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), terapia que funciona como pulmão artificial.

Além do marido, o ator deixou dois filhos – Romeu e Gael – de apenas um 1 ano de idade.