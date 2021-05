Organização financeira é mais do que controlar os gastos. Veja dicas da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para administrar o dinheiro sem cair em ciladas.

Olho no desconto!

Um erro comum ao planejar o orçamento é olhar para o salário bruto e não considerar os descontos previstos nas regras da CLT, como INSS e imposto de renda. Na hora de fechar a conta, ou falta dinheiro, ou sobra muito menos que o esperado. Por isso, consulte sempre o salário líquido no holerite.

Cheque especial?

É cilada! A linha de crédito oferecida por bancos pode até ser um facilitador em emergências, mas jamais deve ser considerada dentro do orçamento mensal. Isso porque os juros cobrados pelo uso do dinheiro são os mais altos do mercado e qualquer surpresa pode levar ao endividamento. Organizar datas de vencimento das contas pode ajudar a impedir o seu uso.

Faça uma reserva

A reserva emergencial é essencial para situações fora do controle, desde uma demissão a um acidente ou problema de saúde. A Febraban recomenda começar guardando 15% do salário todos os meses. Mas o valor mínimo ideal varia para cada pessoa – o ideal é que ele seja definido a partir dos gastos mensais, para cobrí-los por um tempo em caso de imprevistos.

Benefícios? Gosto!

Aproveite os “vales” (refeição, alimentação, transporte) ao máximo. Seu uso exclusivo permite que o salário líquido seja usado para outras necessidades. Outros benefícios, como plano de saúde, de odontologia e seguro de vida, também ajudam a economizar em caso de emergências e ajudam a manter o bem-estar do trabalhador.

Gastos invisíveis

Você precisa de tudo o que seu pacote bancário oferece? E sua televisão por assinatura, vale a pena ter aqueles canais que você nunca assiste? Essas despesas podem passar despercebidas, mas somadas causam um grande prejuízo. Por isso, fique atento, cheque sempre o seu extrato e busque negociações com provedores de serviços.

Ponta do lápis

Eficiência financeira depende, principalmente, do controle de gastos. Seja por uma planilha no computador ou em folhas de caderno, registrar todos os gastos e ganhos do mês ajuda a tomar decisões e não comprometer seu orçamento por impulsividade. A partir daí, fica mais fácil poupar e planejar objetivos de médio e longo prazo.