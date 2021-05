O Estado de São Paulo registrou neste sábado (dia 8) 100.649 mortes e 2.997.282 casos de covid-19.

Entre o total de casos, 2.668.711 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 308.209 foram internados e receberam alta hospitalar.

Hoje são 21.565 pacientes internados no Estado, sendo 10.047 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 11.518 em enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78,5% e na Grande São Paulo é de 76,5%.

Fase de Transição

Ontem o governador João Doria anunciou a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo de combate à covid-19 por mais duas semanas, mas com a ampliação do horário do comércio para até 21h.

Além da extensão do horário de funcionamento, a taxa de ocupação também foi ampliada para 30% da capacidade.

A medida vale para restaurantes, salões de beleza, barbearias, academias, atividades cultuais e comércio em geral. Os parques estaduais e municipais têm horário restrito entre 6h e 18h.

O toque de recolher no Estado também tem novo horário, entre 21h e 5h.

O governo continua solicitando às empresas que mantenham seus funcionários em teletrabalho e o escalonamento de horários de entrada e saída, em caso de trabalho presencial, para evitar aglomeração no transporte público.