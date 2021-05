A mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, Dea Lucia Amaral, agradeceu o carinho dos fãs em post publicado neste sábado (dia 8) em seu perfil no Instagram.

“Eternamente agradecida a todos pelas orações e carinho com minha família. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Usem máscara”, escreveu Dea. Esta foi a primeira vez que ela se pronunciou após a morte do filho, na última terça-feira (dia 4).

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos de complicações da covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de março no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No último domingo (dia 2), o quadro de saúde do ator se agravou consideravelmente. Ele sofreu uma embolia pulmonar. Horas antes, porém, chegou a interagir com o marido, o dermatologista Thales Bretas, e com os médico. Ele vinha apresentando melhora dias antes e, por isso, teve a sedação reduzida.

Durante o tempo de internação, Paulo Gustavo foi submetido a um tratamento conhecido como Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), terapia que funciona como pulmão artificial.

Além do marido, o ator deixou dois filhos – Romeu e Gael – de um 1 ano de idade.