Dezenas de vídeos foram compartilhados na manhã desta terça-feira mostrando a repressão da polícia colombiana diante de manifestantes que protestavam a reforma tributária no país, nesta segunda-feira.

De acordo com um balanço da Defensoria do Povo, pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas. Mais de 400 foram presos e o governo pediu ajuda do exército para controlar a situação.

O pivô dos protestos foi o projeto de reforma tributária apresentado pelo governo em 15 de abril que foi amplamente criticado pela oposição e pelos próprios aliados do governo no Congresso. Os pontos mais polêmicos do projeto aumentam o ICMS de produtos e serviços e ampliava a base de contribuintes do imposto de renda.

A medida somou-se ao descontentamento da população pela falta de vacinas para combater a pandemia, que já matou mais de 70 mil pessoas no país, e os protestos tomaram conta das ruas, com tumultos e confrontos com as forças públicas em várias cidades do país.

Em algumas imagens é possível ver policiais de moto atirando nas ruas contra manifestantes. Em outra, um manifestante cai na rua após ser atingido por um tiro perdido. A oposição acusou o país de promover “um massacre no país.”

O presidente disse que a reforma era necessária para dar estabilidade fiscal, proteger os programas sociais e dar condições de crescimento ao país.

Veja alguns vídeos:

Pra quem não entendeu, a situação da Colômbia é a seguinte, o povo fez uma manifestação contra uma reforma tributária e o governo deu carta branca p matar qualquer um que estiver nas ruas.

Dêem visibilidade a isso!!#SOSColombiaDDHH #SOSCOLOMBIA pic.twitter.com/2LX9UNfOzC — Alvro (@alvarozogahib) May 4, 2021

Aqui está um vídeo que um Internauta postou, no vídeo conseguimos ver como está a situação da Colômbia (Que não está nada agradável)#SOSColombiaDDHH #SOSCali pic.twitter.com/2xBjjJEXvg — Gless Brasil (@Glessbr) May 4, 2021

Mano, que que isso que esta acontecendo na Colômbia???



Mano?????? Mano?????????? Mano?????????? pic.twitter.com/xZiG0hybYL — Nacho meu Macho🐓🧠 (@Wesleybruno_7) May 4, 2021

LO MATAN A SANGRE FRIAAAAA!!!! 🚨🇨🇴😩 Colômbia sangra!!! No massas pic.twitter.com/1DAu6Kus9p — 𝕸𝖎𝖗𝖆𝖓𝖉𝖆.♈️ (@Estefmv8) May 3, 2021