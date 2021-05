Uma câmera de segurança captou o momento exato em que uma estrutura responsável por sustentar a linha do metrô desabou, no final da noite desta segunda-feira, na cidade do México, deixando pelo menos 23 mortos.

No vídeo, vemos a composição do metrô passando pela via elevada do distrito de Tláhuac, na região sudeste da capital, quanto a ponte cai sobre os carros que passavam embaixo, na avenida.

TRAGÉDIA!

Cidade do México: Uma ponte desabou e um trem do metrô caiu próximo da estação de Olivos.

TRAGÉDIA!

Cidade do México: Uma ponte desabou e um trem do metrô caiu próximo da estação de Olivos.

ACIDENTE NO MÉXICO: Viaduto desabou em cima de um metrô. Até o momento já foram confirmados 13 mort0s

Equipes de resgate com médicos, bombeiros e soldados do exército foram mobilizadas para buscar sobreviventes nos escombros.

De acordo com os últimos números informados, 79 pessoas haviam sido levadas para hospitais próximos, algumas com ferimentos graves.

Guindastes foram acionados para retirar vagões que ficaram pendurados no viaduto e ameaçavam desabar também.