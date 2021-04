O fim de semana na cidade de São Paulo será de frio e pedirá sofá e cobertor. Segundo previsão do Climatempo, a temperatura mínima chegará aos 12ºC, tanto no sábado (dia 1º) como no domingo (dia 2).

No sábado, a máxima atinge os 25ºC. O dia será de sol com alguma nuvens e não há previsão de chuva.

A umidade do ar fica entre 42% e 82%.

O sol nasce às 6h27 e se põe às 17h40.

Já no domingo, os termômetros chegam aos 26ºC e também será um dia de sol, nuvens e sem precipitações.

A umidade do ar varia entre 36% e 70%.

A previsão dá conta ainda de que o sol nascerá às 6h27 e irá se pôr às 17h39.