Lançada na última quinta-feira (dia 29), a série documental “A Vida Depois do Tombo” mostra a trajetória conturbada vivida pela rapper Karol Conká. após o reality show Big Brother Brasil 2021. A participante foi eliminada do programa com índice recorde de rejeição: 99,17% dos votos. Teve de lidar com perdas financeiras relacionadas à publicidade e programas de TV e com uma imensa crise de imagem, que botou em risco toda uma carreira.

O que Karol viveu foi o chamado cancelamento nas redes sociais. O desprezo na internet transbordou para a vida real. Condutas duvidosas dentro do BBB não foram bem aceitas aqui do lado de fora e, por isso, tal qual Judas em Sábado de Aleluia, ela foi “malhada em praça pública”. Mas afinal, erros podem justificam a exclusão social?

Antes de mais nada, vale entender que o movimento de cancelamento se dá quando um grupos e organizam para inviabilizar determinados corpos, discursos e posturas. “Pensando em sociedade, devemos olhar para ele como uma reprodução de estruturas de poder e, quando falamos de poder, não devemos nos esquecer que ele se concretiza a partir da tríade raça, gênero e classe. É preciso discutir então quem são os corpos que verdadeiramente tem o poder de cancelar alguém”, explica Ueliton dos Santos Alves, estudioso do tema e mestrando no programa de pós-graduação em Ciências da Informação no IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). “Em suma, o movimento do cancelamento nada mais é que uma guerra narrativa em busca de motivos para que os canceladores de alguma forma satisfaçam sua busca por poder”, completa.

Alves reforça que não há aspectos positivos quando se fala em cancelamento. “Quando acreditamos que jogar alguém no ostracismo é uma forma de estar ensinando é um dos equívocos mais cruéis que podemos cometer, somos seres humanos, somos animais sociáveis, vivemos em grupo, a cultura é a nossa ferramenta de convivência, ela é o motor de cultivo para novos aprendizados, e esses aprendizados só virão quando soubermos respeitar o diferente e as particularidades do outro. Não estou dizendo que temos que passar a mão na cabeça de quem erra, o que quero dizer é que precisamos buscar entender o outro, tentando cultivar formas para que ela aprenda com erro.”

Internet: ambiente incentivador

Apesar do terno recente, o cancelamento sempre existiu, porém ganhou repercussão no ambiente digital. “Temos que encarar a internet como uma ferramenta e seu papel nessa ideia de cancelamento é que ela ampliou a capacidade de juntar juízes para julgar quem deve ou não ser jogado no ostracismo”, afirma o estudioso.

Para Alves, o princípio básico que deveria reger os comportamentos na web deveriam se basear na seguinte orientação: não faça na internet o que você não tem coragem de fazer na vida real.

“A força motriz do movimento de cancelamento é a hipocrisia. Por acreditarem na ideia de anonimato na internet, as pessoas ditas de bem cometem diversas atrocidades. Por conta disso, acredito que devam existir mecanismos que mostrem a essas pessoas que a internet não é terra de ninguém”, aponta Alves.

Danos devastadores

O especialista destaca que quem sofre com o cancelamento enfrenta efeitos devastadores, uma vez que perde convívio social, liberdade de tentar mudar e aprender com os erros e o acesso à cultura

“Dou como exemplo a prisão. Uma pessoa que foi presa, independentemente de qual tenha sido o seu erro, carrega a marca do cancelamento para sempre. Por mais que tenha pago sua pena, ela sempre vai ter dificuldade de se ressocializar porque a marca ex-presidiário nunca irá abandona-la. Quando pensamos em uma criança e nos damos conta de que incentivá-la a aprender a conviver com outros colegas a melhor medidas, por que acreditamos que o cancelamento irá ensinar algo para alguém?”