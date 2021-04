Um motorista de ônibus foi flagrado chutando um passageiro durante uma viagem no transporte coletivo municipal de Campinas, no interior de São Paulo. O caso aconteceu no último sábado (dia 24).

Um passageiro da linha filmou a ação. Na gravação, o motorista, que não teve o nome divulgado, obriga o passageiro a descer do veículo, começa a xingá-lo e dá um chute na região do peito.

Leia também:

Entenda a síndrome pós-covid que atinge crianças e pode ser fatal

Ambev divulga mais de 500 vagas de emprego em todo o País

O passageiro cai na calçada e fica parado por alguns segundos enquanto o ônibus volta a andar.

O Setcamp (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas) informou que a direção da empresa analisou as imagens das câmeras do ônibus e decidiu demitir o funcionário.