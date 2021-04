A Ambev, empresa de bebidas, está com 531 vagas de emprego abertas para várias cidades do Brasil. Há oportunidades home office.

Confira os principais cargos:

Técnico de Segurança do Trabalho

Representante de Negócios

Agile Expert

Analista – Supervisor

Analista Jr Controle;

Analista Junior CIG;

Apuração de Resultados

Conferente

Estagiário

Jovem Aprendiz

Vendedor

Engenheiro de Dados;

Analista Senior de Vendas;

Especialista de Projetos;

Logística – Ajudante de Armazém;

Logística – Ajudante de Rota;

Auxiliar de Frota;

Supervisor de Negócios Auto Serviço.

Representante de Negócios;

Vendas – Líder de Execução;

Técnico Eletromecânico;

Supervisor de Contas;

Promotor Auto Serviço;

Operador Fabril Packaging.

Processo de Cerveja – Técnico Eletromecânico;

Promotor;

Talento Regional;

Para concorrer a uma das vagas é preciso acessar o site da seleção.

Presente em 19 países, Ambev é detentora apenas no Brasil de 32 cervejarias e duas maltarias e 30 marcas de bebida São 35 mil colaboradores.

Há vagas também na Unilever

A Unilever, empresa de bens de consumo, oferece 10 vagas de emprego. Todas elas contam com benefícios como assistência médica, odontológica, auxílio combustível, auxílio farmácia, desconto em produtos, participação nos lucros ou resultados, programa de remuneração variável, previdência privada, plano de aquisição de ações, seguro de vida e vale-refeição.

Vejas as posições disponíveis:

Executivo de Negócios;

Auxiliar de Produção;

Ajudante de Produção;

Técnico de Emergência;

Operador de Máquina;

Técnico de Atividade de Risco;

Promotor de Merchandising;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Inspetor de Qualidade.

Se interessou por alguma vaga? Os candidatos devem acessar a página de inscrição, escolher uma das oportunidades e cadastrar o currículo. Boa sorte!

Quer causar uma boa impressão? Confira a estrutura de um bom currículo:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.