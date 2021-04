A Lotofácil, concurso 2216, pode pagar R$ 1,5 milhão nesta terça-feira (dia 27) a quem adivinhar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja o resultado da noite:

01 – 02 – 03 – 04 – 06

09 – 10 – 13 – 14 – 15

17 – 19 – 21 – 22 – 25

Ontem, 11 apostadores, três deles de São Paulo, dividiram o prêmio da Lotofácil. Cada um deles ficou R$ 515.075,56 mais rico.

Os ganhadores são de Rio Preto da Eva (AM), Goiânia (GO), Montes Claros (MG), Patos de Minas (MG), Paranavaí (PR), Sarandi (PR), Florianópolis (SC), Mogi das Cruzes (SP), Sumaré (SP), Taboão da Serra (SP) e Araguaina (TO).

Também foram premiados os jogadores que acertaram 14 números. Foram 1.082 pessoas que ganharam R$ 633,34.

Além disso, 28.002 apostadores acertaram 13 pontos e cada um ganhou R$ 25.

Clique para ver os números que foram sorteados nesta segunda-feira.

Quina

A Quina, concurso 5550, sorteou prêmio estimado no valor de R$ 4,5 milhões. Será que foi você o grande ganhador?

Confira a sequência da sorte:

23 – 24 – 26 – 31 – 44

Ainda na última segunda-feira, ninguém acertou os cinco números da Quina e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Setenta e quatro apostas fizeram a quadra (quatro pontos) e ganharam nada mais nada menos que R$ 7.169,94.

Outras 4.964 apostas acertaram o terno (três dezenas) e receberam, cada uma, a quantia de R$ 160,72.

Os números sorteados para a Quina no último sorteio foram os seguintes: 06, 24, 53, 73, 76.

Lotomania

Já a Lotomania, concurso 2173, pode pagar R$ 5,2 milhões. Para isso, é preciso acertar as 20 dezenas que saíram do globo.

Confira aqui:

00 – 04 – 17 – 23 – 24

27 – 36 – 44 – 45 – 49

53 – 64 – 65 – 66 – 67

77 – 80 – 82 – 97 – 98

O último sorteio da loteria foi na sexta-feira passada, quando o prêmio acumulou.

Nove apostadores fizeram 19 pontos e cada um ganhou R$ 34.287,37.

Cento e noventa e oito pessoas acertaram 18 dezenas e levaram para casa R$ 1.391,53.

Recupere aqui o último sorteio.

Dupla Sena

A Caixa Econômica Federal também sorteou o concurso 2216 da Dupla Sena, que conta com prêmio estimado no valor de R$ 600 mil.

Veja os resultados:

1º sorteio: 08 – 10 – 33 – 35 – 40 – 46

2º sorteio: 04- 25 -30 – 37 – 40 – 42

No último sábado, ninguém acertou as seis dezenas de ambos os sorteios.

No primeiro deles, contudo, cinco pessoas marcaram cinco dezenas e receberam R$ 8.198,61.

O segundo sorteio, por sua vez, pagou R$ 94,83 a 494 apostas que fizeram quatro acertos.

Perdeu o sorteio de sábado? Recupere aqui.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Mega-Sena é amanhã

A loteria mais famosa e concorrida do Brasil corre amanhã. O concurso 2366 da Mega-Sena pode pagar a bolada de R$ 28 milhões ao felizardo que adivinhar as seis dezenas.

Apesar de ninguém ter acertado os seis números no sábado passado, o sorteio foi bastante disputado e quarenta apostas quase levaram o prêmio principal. Elas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 60.015,09.

Quem acertou apenas quatro dezenas também – 2.940 apostas – ganhou valores individuais de R$ 1.166,47.

Recupere aqui o sorteio do último sábado.

Na quarta-feira também acontecem os sorteios da Super Sete, Lotofácil e Quina. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. O procedimento vale para todas as loterias da Caixa Econômica Federal.