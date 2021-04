A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (dia 24) o concurso 2365 da Mega-Sena. Quem acertar as seis dezenas leva para casa R$ 22 milhões.

Confira aqui os números da sorte:

01 – 17 – 28 – 37 – 44 – 50

Na última quinta-feira (dia 22), ninguém adivinhou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou.

Cento e oitenta pessoas, porém, chegaram bem perto, marcando cinco pontos. Cada uma delas ganhou R$ 8.467,06.

A quadra (quatro dezenas) foi angariada por 1.719 apostadores, que receberam prêmios individuais de R$ 1.266,57.

Confira como foi o último sorteio da Mega-Sena.

Também teve Lotofácil

Ainda neste sábado rolou o sorteio da Lotofácil, concurso 2214. Quem acertar as 15 dezenas pode conquistar o prêmio de R$ 4 milhões.

Veja aqui as bolas que saíram do globo:

03 – 06 – 07 – 09 – 11

12 – 13 – 14 – 16 – 17

19 – 21 – 22 – 23 – 25

Na última sexta-feira (dia 23), ninguém acertou as 15 dezenas da loteria.

No entanto, 186 apostas ganharam R$ 2.069,86 por terem adivinhando 14 números.

Aqueles que acertaram 13 pontos – 5.921 apostadores – receberam o humilde prêmio de R$ 25.

Veja o sorteio anterior aqui.

Confira a Quina

Hoje também foi dia de Quina. Leva R$ 2,5 milhões aquele que adivinhar as cinco dezenas do concurso 5548.

Confira abaixo o resultado:

35 – 50 – 66 – 67 – 77

Ontem ninguém ganhou o prêmio principal da Quina.

Sessenta e cinco pessoas, porém, marcaram quatro dezenas e ganharam R$ 7.029,08 cada.

O terno (três pontos) saiu para 5.273 apostas. Os prêmios individuais pagos foram no valor de R$ 130,29.

Perdeu o sorteio de ontem? Confira aqui.

Dupla Sena

Reprodução

Para encerar o sábado, teve ainda o sorteio do concurso 2215 da Dupla Sena. A loteria pode pagar R$ 400 mil.

Acompanhe o resultado dos sorteios:

Primeiro sorteio: 12 – 14 – 19 – 24 – 41 – 50

Segundo sorteio: 17 – 22 – 23 – 26 – 45 – 46

Na última quinta-feira (dia 22), ninguém acertou as faixas principais dos dois sorteios da Dupla Sena.

O primeiro sorteio pagou R$ 7.431,15 a quatro apostadores que adivinharam cinco das seis dezenas. Já quem marcou quatro pontos – 257 apostas – recebeu R$ 132,18.

Quanto ao segundo sorteio, quatro pessoas acertaram cinco pontos e ganharam R$ 6.688,04. Outras 305 marcaram quatro dezenas e receberam R$ 111,38 cada.

Recupere aqui o último sorteio da Dupla Sena.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Na próxima segunda-feira (dia 26) acontecem os sorteios da Super Sete, Lotofácil e Quina. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. O procedimento vale para todas as loterias da Caixa Econômica Federal.