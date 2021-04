A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta sexta-feira (dia 23) o concurso 2213 da Lotofácil. Leva o prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão quem adivinhar as 15 dezenas.

Confira o resultado da noite:

03 – 04 – 05 – 06 – 07

08 – 10 – 16 – 17 – 18

19 – 20 – 22 – 24 – 25

Na última quinta-feira (dia 22), duas pessoas dividiram o prêmio principal da Lotofácil – um de Peruíbe e outro da Capital de São Paulo. Cada um levou R$ 738.151,33 para a casa.

Outras 256 apostas marcaram 14 pontos e receberam R$ 1.727,38.

Outras 10.367 adivinharam 13 dezenas da Lotofácil e, por isso, ganharam o humilde prêmio de R$ 25.

Quina

A Quina, concurso 5547, pode pagar R$ 1,6 milhão ao felizardo que marcar as cinco dezenas do concurso 5547.

Veja aqui a sequência da sorte:

04 – 16 – 20 – 32 – 61

Ainda ontem, ninguém acertou a faixa principal, fazendo com que o prêmio acumulasse para esta noite.

A quadra (quatro pontos) pagou R$ 12.739,26 a 33 apostas.

O terno (três pontos), por sua vez, deixou 3.200 pessoas R$ 197,55 mais ricas.

Lotomania

A Caixa Econômica Federal sorteou ainda o concurso 2172 da Lotomania, cujo prêmio está acumulado em R$ 4 milhões:

Acompanhe aqui os números que saíram:

02 – 03 – 04 – 08 – 09

13 – 16 – 20 – 25 – 29

30 – 32 – 38 – 49 – 51

53 – 54 – 55 – 69 – 82

Na terça-feira (dia 20), ninguém acertou as 20 dezenas.

Contudo, cinco pessoas “bateram na trave”, acertando 19 pontos. O valor recebido nesse caso foi de R$ 58.274,13.

Quem fez 18 acertos – 89 pessoas – ganhou prêmio individual no valor de R$ 2.046,15.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, foi a vez da Super Sete, concurso 82.

Veja aqui como foi o sorteio:

5 – 9 – 3 – 3 – 6 – 6 – 7

Quatro pessoas ganharam R$ 30.142,47 por terem feito seis acertos.

Outras 219 apostas marcaram cinco pontos e, com isso, receberam R$ 786,49.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã (dia 24) é dia de Lotofácil, Quina, Dupla Sena e a esperada Mega-Sena. Quem quiser apostar pode se dirigir a qualquer casa lotérica do País até as 19h ou acessar Loterias Online.