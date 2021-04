A Lotofácil, concurso 2215, pode pagar R$ 7 milhões ao apostador que adivinhar as 15 dezenas sorteadas na noite desta segunda-feira (dia 26).

Confira aqui:

02 – 03 – 04 – 06 – 07

09 – 11 – 13 – 15 – 17

18 – 19 – 23 – 24 – 25

O prêmio está acumulado, uma vez que ninguém acertou a faixa principal da Lotofácil no último sábado (dia 24).

Trezentos e noventa e sete pessoas, contudo, estiveram bem pertinho de abocanhar o prêmio milionário. Eles acertaram 14 dos 15 números sorteados e ganharam, cada um, R$ 1.163,38.

Outras 13.160 apostas marcaram três pontos e também levaram uma premiação, porém mais humilde, no valor de R$ 25.

Clique e veja os números que foram sorteados para a Lotofácil no sábado.

Quina também está acumulada

A exemplo da Lotofácil, a Quina também está acumulada. Quem acertar as cinco bolas do concurso 5549 que saíram do globo há pouco pode levar R$ 3,5 milhões. Já pensou?

Veja o sorteio:

06 – 24 – 53 – 73 – 76

Também no sábado, 41 apostadores acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um ganhou um prêmio de R$ 12.144,32.

Outras 3.893 pessoas fizeram o terno (três pontos) e levaram R$ 192,33

Os números sorteados na ocasião foram: 35, 50, 66, 67, 77.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, rolou o sorteio do concurso 83 da Super Sete, a mais nova loteria da Caixa Econômica Federal.

Confira a sequência da sorte:

4 – 9 – 5 – 0 – 4 – 8 – 7

Não houve ganhadores do prêmio principal e, por isso, ele acumulou em R$ 7,4 milhões para a próxima quarta-feira (dia 28).

Quem faz seis acertos, entretanto, ganhou nada mais nada menos que R$ 22.580,07. Foi o caso de quatro jogadores.

Já quem acertou cinco número – 247 apostas – recebeu R$ 522,38.

Muitas outras opções de jogos

A Caixa Econômica Federal conta com opções de jogos que vão além da Lotofácil, Quina e Super Sete.

Para obter mais informações sobre todas loterias disponíveis, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

Como funcionam os sorteios da Caixa?

Os sorteios acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, exceto em feriados.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã, terça-feira (dia 27), é dia de Lotofácil, Quina, Lotomania e Dupla Sena. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. O procedimento vale para todas as loterias da Caixa Econômica Federal.

Quer tentar a Mega-Sena? Se prepare para quarta

A loteria mais famosa e concorrida do Brasil corre na quarta-feira. O concurso 2366 da Mega-Sena pode pagar a bolada de R$ 28 milhões ao felizardo que adivinhar as seis dezenas.

Apesar de ninguém ter acertado os seis números no sábado passado, o sorteio foi bastante disputado e quarenta apostas quase levaram o prêmio principal. Elas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 60.015,09.

Quem acertou apenas quatro dezenas também – 2.940 apostas – ganhou valores individuais de R$ 1.166,47.

Recupere aqui o sorteio do último sábado.