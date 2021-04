Desde criança Felipe Silveira sofre com crises de rinite. Coriza, uma leve irritação na garganta e no nariz, além de espirros, são sintomas frequentes. “Quando a crise é muito forte, os olhos coçam bastante e a irritação na garganta e nariz se intensificam”, conta ao analista de TI (Tecnologia da Informação), hoje com 32 anos.

Silveira lembra que, no passado, a doença costumava se potencializar na mudança de estação de estações. “Recentemente, como temos trocas bruscas de temperatura, ela pode atacar a qualquer momento”.

Leia mais:

A percepção do analista está correta: a oscilação do calor com as temperaturas mais amenas, especialmente à noite, e a queda da umidade relativa do ar – características do outono – propiciam o agravamento de doenças respiratórias e alergias.

Bronquite, rinite e sinusite são a trinca de inflamações mais comuns dessa época do ano e, muitas vezes, são confundidas entre si ou mesmo com doenças como resfriado e asma. Para piorar, o vírus da covid-19 também conta com sintomas semelhantes a essas mazelas, como tosse, coriza, febre e falta de ar. E agora: como identificar o que é uma das chamadas “ites” e o que é coronavírus?

“É realmente difícil diferenciar os sintomas e relacioná-las a determinada doença. Na dúvida, o ideal é que todos os pacientes que têm sintomas respiratórios precisam ser testados para covid-19 justamente por essa dificuldade”, diz José Tadeu Colares Monteiro, coordenador da Comissão Científica de Infecções Respiratórias da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

O especialista afirma, contudo, que o mais importante é que pessoas que já têm doenças respiratórias crônicas mantenham seus tratamentos contínuos e de forma ininterrupta. “Pacientes asmáticos, por exemplo, precisam fazer a medicação inalatória diariamente, manter cuidados domiciliares, evitando contato com pó, poeira, substâncias de cheiro forte e manter a higiene domiciliar.”

Além da manutenção do bem estar dos pacientes, aqueles que contam com tratamento contínuo sabem como agir nas fases agudas da doença. “Eles muitas vezes já têm medicamentos de resgate nos casos de crise. Dessa forma, nos momentos de crise não precisam buscar atendimento nas emergências”, aponta Monteiro.

Vacinação e prevenção

A vacinação da gripe é uma importante aliada da população e facilita muito na hora do diagnóstico preciso. Isso porque uma doença que se assemelha muito à covid-19 são as gripes comuns e resfriados. “Se nós tivermos um bom percentual da população vacinada contra a gripe a gente vai ter uma diminuição da circulação desse vírus e um número menor de pessoas com esse quadro que pode se parecer muito com a covid-19. Daí pessoas com sintoma típicos das duas doenças – gripe e covid-19 – se já estiverem vacinadas contra a primeira, já poderemos descartá-la facilmente, porque houve a imunização”, diz Wladimir Queiroz, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da faculdade de ciências médicas de Santos.

Queiroz lembra que, mais do que nunca, as pessoas devem se precaver de doenças de outono, uma vez que a forma de se prevenir é a mesma para o novo coronavírus. “Uso de máscaras, evitar aglomerações, se manter em ambientes ventilados e fazer a higiene constante das mãos se fazem necessários. Todos esses métodos vão ajudar a reduzir gripes, resfriados e a própria covid-19.”

Confira alguns dos problemas respiratórios mais comuns:

Asma – Inflamação e obstrução das vias aéreas. Seus sintomas são tosse, falta de ar, chiado, dor ou aperto no peito.

Bronquite – Inflamação dos brônquios. Nas crianças, a bronquite é geralmente provocada por vírus e bactérias e tem curta duração. Ela é marcada por tosse úmida, com catarro e secreção abundante.

Bronquiolite – Inflamação dos bronquíolos. Trata-se de uma infecção viral, que acomete a parte mais delicada do pulmão dos bebês (os bronquíolos). O quadro se inicia como um resfriado, com obstrução nasal, coriza clara, tosse, febre, recusa das mamadas e irritabilidade de intensidade variável. Em um ou dois dias, o quadro evolui para tosse mais intensa, dificuldade para respirar, respiração rápida e chio de peito.

Gripe – Infecção viral aguda causada pelo vírus Influenza que acomete, especialmente, o sistema respiratório. A febre é o sinal mais proeminente em crianças com gripe. Os sintomas respiratórios mais comuns são coriza (rinorreia), tosse não produtiva, disfonia (rouquidão) e dor de garganta (odinofagia). Além da febre, os demais sintomas sistêmicos frequentes são mialgia, calafrios, mal-estar geral, apatia, fadiga e cefaleia (dor de cabeça).

Resfriado – Infecção viral que afeta o sistema respiratório. Os sintomas do resfriado são mais leves e duram menos tempo que a gripe, em média, quatro dias. Os sintomas incluem tosse, congestão nasal, coriza, dor no corpo, febre baixa e dor de garganta leve.