A rede de lojas de departamento Riachuelo está com 71 vagas de emprego abertas para vários Estados do Brasil, como São Paulo, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Norte, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais Paraíba e Rio de Janeiro.

As vagas são para Operador de Caixa, Assistente de Vendas, Supervisor de Atendimento, Supervisor de Vendas e Merchandising, Líder de Atendimento e Consultor de Vendas.

Além da remuneração mensal, a empresa oferece os seguintes benefícios: assistência médica e odontológica, participação nos lucros, programa de treinamento e vale refeição.

Para saber mais sobre cada uma das vagas disponíveis, bem como realizar a inscrições, os interessados devem acessar este link.

300 Franchising chega em São Paulo

A aceleradora de franquias 300 Franchising, com sede em Joinville (Santa Catarina), chega a São Paulo em junho. A primeira filial da empresa ficará em Alphaville, bairro de Santana do Parnaíba.

A vinda da empresa para o Estado vai criar 350 vagas de emprego. Ao todos, 200 profissionais serão contratados de imediato e outros 150 se juntarão à equipe até o final do ano.

A empresa procura vendedores e gerentes, que atuarão com foco principal na aceleração das franqueadoras. As demais áreas do negócio seguirão baseadas no Sul do País.

Os candidatos podem enviar seus currículos para o e-mail [email protected]. Para encontrar mais detalhes como cada posição, acesse a página no LinkedIn.

Vagas para trabalho remoto? Temos!

Pexels

O trabalho no modelo home office nunca esteve tão em alta. Confira algumas das oportunidades abertas atualmente:

Alpargatas



A Alpagartas está contratando advogado para atuação generalista e foco nas áreas de Contratos, Direito Imobiliário, Campanhas Promocionais, Direito Digital e Direito Societário. É necessário ter inglês avançado. Pós-graduação e especializações são diferenciais. Inscrições aqui.

Ambev Tech



A Ambev está com vagas abertas para Cientista de Dados. É necessário ter conhecimento de bancos de dados, estatística, noções em aprendizado de máquina, bem como inglês intermediário para escrita, leitura e conversação. Inscrições aqui.

Oi Brasil



A Oi Brasil, empresa de telefonia móvel, está contratando consultor comercial, sendo o principal agente posicionador da Oi Soluções no Mercado Corporativo. O profissional atuará de forma consultiva, identificando e propondo soluções. Inscrição aqui.

Grupo Boticário

O Grupo Boticário está em busca de um profissional responsável por atuar com processo orçamentário de pessoas, análise mensal orçado x realizado, governança de solicitações novas posições e estudos pontuais de estrutura. Inscrições aqui.

Para mandar bem no home office

Manter a produtividade em alta longe do escritório pode ser um desafio e tanto. Por isso, o aperfeiçoamento de algumas competências se faz necessário.

Antes de mais nada, é preciso ter capacidade de concentração. Saber gerenciar as prioridades também é uma habilidade fundamental.

Não menos importante está a automotivação. É importante que a pessoa consiga ter a noção de que ela é a única responsável pela sua produtividade e que estará sozinha na maior parte do tempo.

Algumas mudanças podem ser bem-vindas, como por exemplo organizar um local apropriado de trabalho, com mesa e cadeira adequadas.

Especialistas indicam ainda que é aconselhável criar uma rotina, estabelecendo horários de intervalo, de refeição e de encerramento.

Por fim, uma dica valiosa: desative as notificações das redes sociais nos momentos que exigem mais concentração e crie ciclos de produtividade.