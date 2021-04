Com quatro parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família, o auxílio emergencial começará a ser pago nesta terça-feira (6) a quem recebia o benefício em dezembro.

Como no ano passado, ele será depositado nas contas poupança digitais dos trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal), onde poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Somente de duas a quatro semanas após o depósito é que o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido. Por isso, neste momento, não é necessário se dirigir até uma agência física.

Calendário do auxílio emergencial

O pagamento será feito em quatro parcelas, com datas estipuladas pelo mês de nascimento do beneficiário