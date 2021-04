Duas pessoas acertaram as 15 dezenas do concurso 2196 da Lotofácil, sorteado na noite da última quinta-feira (dia 1º). Assim, cada deles um recebeu R$ 435.600,93.

Um dos felizardos é de Guaratuba, no Paraná. O outro é de Videira, Santa Catarina. Ambas foram apostas simples.

Veja os números sorteados ontem:

04 – 05 – 06 – 08 – 10

11 – 13 – 15 – 17 – 18

20 – 21 – 23 – 24 – 25

A Lotofácil pagou ainda R$ 382,63 a 682 apostadores que acertaram 14 pontos.

Aqueles que marcaram 13 dezenas também ganharam algo. Ao todo, 15.723 apostas levaram R$ 25.

O próximo sorteio, a ser realizado no sábado (dia 3), pode pagar prêmio no valor de R$ 1,5 milhão.

Como apostar na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do País. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na Lotofácil o apostador deve escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados.

Ontem também foi dia de Quina

Além da Lotofácil, a Caixa Econômica Federal sorteou na noite passada o concurso 5530 da Quina. Mais uma vez, ninguém acertou as cinco dezenas que saíram no globo e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 15 milhões para amanhã.

04 – 19 – 20 – 53 – 69

Ao todo, 188 apostadores marcaram quatro dezenas e receberam R$ 4.993,19 cada.

O terno (três acertos) foi feito por 12.119. Os prêmios individuais foram pagos no valor de R$ 116,47.

Sabe como apostar na Quina?

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e também vai até até as 19h. Assim como no caso da Lotofácil, é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. É preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar dois, três ou quatro números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Mais opções

A Caixa Econômica Federal conta com opções de jogos que vão além da Lotofácil e Quina. Há Mega-Sena, Dupla Sena, Super Sete, entre outras.

Para obter mais informações sobre todas loterias disponíveis, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

Nesta sexta-feira (dia 2), por conta do feriado de Sexta-feira Santa, não haverá sorteios.

Amanhã tem Mega-Sena

No sábado, as loterias voltam normalmente. É dia da mais esperada delas: a Mega-Sena.

O Metro World News acompanhará este e outros sorteios e divulgará os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

O prêmio da Mega-Sena está acumulado no valor de R$ 6 milhões. Leva a bolada quem acertar as seis dezenas.

Na última quarta-feira (dia 31), 18 pessoas bateram na trave, acertando apenas cinco números. Na ocasião, cada uma delas recebeu R$ 81.867,39.

A quadra (quatro dezenas), por sua vez, pagou R$ 1.635,71 a 1.287 apostas.

