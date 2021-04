A vacinação de idosos de 68 anos começou nesta sexta-feira (dia 2) em São Paulo. A medida visa atender 340 mil pessoas no Estado.

A imunização dessa faixa etária foi antecipada. A previsão inicial era que essa faixa etária começasse a receber a primeira dose na segunda-feira (dia 5).

Leia também:

Consulta sobre auxílio emergencial pode ser feita a partir de hoje

São Paulo começa abril com 45 mortes e 1,1 mil casos de Covid-19 por hora

Na cidade de São Paulo, quem quiser se vacinar no feriado – entre hoje e amanhã – pode procurar o imunizante nos 19 drive-thrus espalhados pela cidade cidade de São Paulo (das 8h às 17h) e em uma das 80 UBSs/AMAs integradas para a imunização (das 7h às 19h). Nesses dois dias, os drive-thrus estarão abertos apenas para a aplicação da primeira dose. A partir de segunda-feira, toda a rede de vacinação da cidade estará disponível a todos.

Para a ato da vacinação, basta o idoso apresentar o documento de identificação com data de nascimento e CPF.

Critérios para a vacinação

Nesta fase da campanha, seguindo os critérios dos programas Estadual e Nacional de Imunização, fazem parte dessa primeira etapa de imunização no município, até o momento:

• Idosos com mais de 68 anos (a partir de 2/4/2021).

• Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

• Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

• População indígena vivendo em terras indígenas;

• Pessoas em situação de rua (com mais de 60 anos a partir de 12/02/2021);

• Trabalhadores da saúde (conferir os grupos de acordo com instrutivos do Vacina Sampa;

• Profissionais de cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Segunda dose

Divulgação

Para a segunda aplicação da vacina, são atendidos os profissionais de saúde da linha de frente, idosos que vivem nas Instituições de Longa Permanência, pessoas com deficiências abrigadas em instituições sociais e indígenas aldeados da capital.

Todas as salas de vacinação das 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade de São Paulo estão abastecidas de maneira a garantir o acesso às vacinas dos grupos prioritários elegíveis no momento, conforme instrutivos disponíveis no site.

Onde se vacinar na Capital nesta sexta e sábado:

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades aqui.

19 Mega Drive-Thrus

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h.

Neste sábado, também, para atender a demanda desta nova faixa-etária, das 8h às 17h.

1) ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2492 Curi, Portão E4

2) IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

3) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

4) CLUBE HEBRAICA

Rua ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube

5) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

6) ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, 1920 – Portão 15

7) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

8) PARQUE VILLA LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025- Portão 3 – Alto de Pinheiros

9) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

10) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5555 – Aricanduva – Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 –

11) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38

12) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400 – Jardim América

13) SHOPPING ANALIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo

14) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga

15) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

16) SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

17) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista

18) MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro

19) SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451