Não tem dia certo para procurar novas oportunidades de trabalho. Até a Sexta-feira da Paixão pode ser uma boa ocasião para conferir as vagas disponíveis, por que não? Confira alguns postos abertos:

Cobre Fácil

A Cobre Fácil, plataforma de gestão de cobranças e pagamentos recorrentes, está com vagas abertas para Desenvolvedor PHP.

Os candidatos devem ter experiência com orientação a objetos, bancos de dados relacionais (MySQL), controle de versão (GIT), Composer e utilização de Frameworks PHP.

Para se candidatar, basta enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Coalize

A Coalize, solução tecnológica que auxilia o RH das empresas, está contratando profissionais para o cargo de PHP Developer.

A empresa pede que o candidato tenha experiência no desenvolvimento em linguagem PHP, conhecimento em banco de dados relacionais (MySQL) e controle de versão (GIT).

Os interessados devem se inscrever pelo e-mail [email protected] ou pelo site da empresa.

Consolide

A Consolide, startup de registro de marcas, está com 10 vagas abertas para os cargos de Analista Inbound Marketing, Coordenador de Outbound, Desenvolvedor Python (Pleno/Sênior), DEV PHP (Júnior/Pleno), DEV PHP (Sênior), Gerente Comercial, Sales Enablement e Tester de Software.

As vagas são efetivas e há possibilidade de trabalho remoto.

Mais informações sobre cada vaga podem ser obtidas aqui, onde também é possível fazer a inscrição.

SoluCX

A SoluCX, empresa especializada em pesquisa de satisfação e NPS, está com 12 vagas abertas para os cargos de Sales Development Representative (SDR), Front-End Vue, Front-End Vue Jr, Estágio em Front-End Vue, Back-End PHP, Back-End Typescript, Full Stack Pleno VueJs e Node Typescript, Estágio em Inteligência Comercial, Especialista em Banco de Dados, Especialista em Infraestrutura – Cloud, Estágio em Financeiro e Analista Financeiro.

As vagas são para trabalhar presencialmente em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e em modelo home office.

Se interessou? Candidate-se pelo site da empresa.

Antes de mais nada, foque no currículo

Pixabay

Se você leu as descrições acima e já se imaginou em umas dessas empresas, ótimo! Antes de submeter a inscrição, porém, atente-se para o seu currículo. Revise as informações que constam nele e promova melhorias. Lembre-se: um bom currículo é a porta de entrada para qualquer companhia, garantindo uma primeira entrevista com o time de Recursos Humanos.

Confira algumas dicas:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.