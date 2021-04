Um dos ganhadores da Mega da Virada perdeu nesta quarta-feira o direito de sacar a quantia milionária de R$ 162,6 milhões, resultado do sorteio de uma dos maiores prêmios da história da Mega-Sena.

Os números do soteio da Mega da Virada de 2020 foram:

17 – 20 – 22 – 35 – 41 e 42.

De acordo com as regras da Caixa Econômica Federal, o ganhador da Mega da Virada tinha 90 dias para sacar o prêmio, ganho com uma aposta feito pelo Canal Eletrônico, mas nunca apareceu.

Mesmo com a intensa divulgação de todos os canais de imprensa do país, o sortudo, ou azarado, não deu as caras.

Agora, de acordo com a regra, o dinheiro será repassado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação.

O sorteio do prêmio mais cobiçado de 2020, R$ 325,2 milhões, teve apenas dois vencedores. Um deles era de Aracaju, que tratou de correr para pegar sua parte da bolada. O outro foi o que acaba de perder sua parte no prêmio.

Mas, de acordo com a Caixa, prêmios não resgatados não são incomuns. Somente em 2020, mais de R$ 300 milhões em premiação da Lotofácil, Lotomania, Qiona e Dupla Sena não foram sacados.

Procon

O Procon notificou a Caixa Econômica Federal durante a semana para que o banco identificasse o ganhador e o avisasse do prêmio antes do prazo, já que a aposta veio do canal eletrônico do banco, que exige um cadastro de identificação.

Porém, a Caixa informou que os dados só servem para certificar que o apostador cumpre os requisitos para efetuar a aposta, e por isso não ficam gravados.